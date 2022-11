Kate e Meghan, chi finanzia i loro look? La risposta arriva dalla Famiglia Reale

Senza alcuna ombra di dubbio Kate e Meghan sono diventate due icone di stile celebri in tutto il mondo. Per quanto riguarda il loro abbigliamento, la moglie di William e la moglie di Harry, hanno due stili completamente diversi. Ma chi si occupa di finanziare i loro look? La risposta arriva direttamente dalla Famiglia Reale.

Kate e Meghan amano indossare abiti di lusso. In particolare la moglie di William è solita curare il suo look in ogni minimo dettaglio ed è capace anche di lanciare un capo di tendenza fino a farlo diventare sold out. In ogni modo, nel corso delle ultime ore sui social sono emerse alcune indiscrezioni sui finanziamenti dei loro look principeschi.

Scoprire che si occupa di pagare gli abiti indossati dalle principesse è molto semplice dal momento in cui la Famiglia Reale rende pubbliche tutte le spese a cui va incontro. Tuttavia c’è una distinzione da fare: quella tra gli abiti indosatti prima del matrimonio con i rispettivi principi e quelli indossati dopo.

Dal momento in cui Kate e Meghan sono convolate a nozze con William e Harry, è la Famiglia Reale che sostiene le spese per i loro outfit. Tuttavia esiste un budget da rispettare. Prima dell’arrivo di Meghan, la Famiglia Reale ha finanziato circa 4,8 milioni di dollari per il mantenimento di Kate, William e Harry. Dal momento in cui Meghan ha fatto il suo ingresso nella casa reale, si è verificato un aumento della cifra. Quest’ultima è arrivata a circa 6 milioni di dollari.

Tuttavia, la somma in questione tende a pagare le spese della vita pubblica e non quelle per l’abbigliamento. Inoltre, è importante sottolineare che dal momento in cui Harry e Meghan hanno deciso di non fare più parte della Famiglia Reale, non possono più godere di tali privilegi.