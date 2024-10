Kate Cassidy, la fidanzata di Liam, rompe il silenzio

Liam Payne è volato in Argentina con la sua fidanzata Kate Cassidy, per trascorrere una vacanza insieme, durante la quale hanno anche assistito a un concerto di Niall Horan. Pochi giorni prima di una tragica scomparsa, Kate ha lasciato Buenos Aires. Testimoni hanno descritto Liam e Kate come una coppia affiatata, evidenziando la premurosità di lei nei confronti di lui. Tuttavia, al momento della scomparsa di Liam, Kate non era più in Argentina.

Poco prima della morte di Liam, sul suo profilo Snapchat sono state pubblicate foto e video di lui con Kate. Secondo una fonte del Daily Mail, questo materiale era stato registrato in precedenza e pubblicato sui social per tenere attivo il profilo. La fonte ha confermato che al momento della tragedia, Kate non era più con Liam, e che ora si sente scossa per quanto accaduto. Ha aggiunto che ha bisogno di tempo per elaborare l’accaduto e per riprendersi.

Dopo la scomparsa di Liam, Kate ha condiviso un messaggio toccante su Instagram, esprimendo il suo amore per lui. Ha ringraziato le persone per le parole e l’affetto ricevuti in quel momento difficile, affermando di sentirsi completamente smarrita e che nulla degli ultimi giorni le sembrava reale. Ha chiesto di essere lasciata in pace per poter affrontare il dolore privatamente. Nella sua storia ha dichiarato: “Liam, angelo mio. Sei tutto per me. Voglio che tu sappia che ti ho amato incondizionatamente e completamente. Continuerò ad amarti per il resto della mia vita. Ti amo così tanto Liam”.

Questo messaggio è stato condiviso sui social e ha toccato profondamente i fan e i seguaci di Liam e Kate, evidenziando il forte legame tra i due. L’intera situazione è fonte di grande tristezza, e molti si uniscono nel cordoglio per la scomparsa di Liam, ricordando la sua vita e il suo talento. La comunità musicale e i fan continuano a esprimere il loro amore e sostegno a Kate in questo momento difficile.