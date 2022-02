Nelle scorse settimane Katarina Raniakova ha rivelato che tra i motivi della fine del suo matrimonio con Alex Belli ci sarebbe un tradimento consumato nella loro casa. Stando alle parole della donna, la sua ex collaboratrice domestica le avrebbe confessato di aver visto una situazione ‘particolare’ tra il Man e la sua amica Stella Starlight. L’amica di Alex ha sempre negato e così ieri Katarina Raniakova ha portato le prove.

“Alex alla fine mi ha confessato tutti i tradimenti. […] Lui all’inizio quando viene scoperto dice che è tutta immaginazione e che non ha mai tradito. Ci fa passare come pazze, l’ha fatto prima con me, poi con Mila e ora con Delia. Confermo che la donna che mi aiutava con le pulizie ha smesso di venire per rispetto a me, perché ha trovato Starlight a casa con Alex in un contesto imbarazzante. Adesso vi faccio vedere il messaggio.

“Ma quindi cosa avremmo fatto? Perché non è specificato, potrebbe essere tutto. Questa donna non dice cosa abbiamo fatto. Magari ero a casa loro per dei servizi fotografici, o forse a divertirmi con lui e ridere. La signora non spiega i dettagli di questa situazione imbarazzante. Io con Alex potrei aver lavorato anche in quell’occasione. Ricordiamoci che noi collaboriamo da tanto. La donna non ha detto nel dettaglio cosa abbia visto quindi non si può sapere”.