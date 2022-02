Alex Belli nella casa del GF Vip continua a dividersi tra Delia e Soleil e ieri Katarina Raniakova è tornata a commentare la soap e i nuovi sviluppi a Pomeriggio 5. L’ex moglie dell’attore ha anche messo in dubbio il pianto di Alex.

“Ormai siamo divorziati da più di una settimana. […] Dite che ha pianto con Soleil? Non so mica se ha pianto davvero, non si sono viste le lacrime sinceramente. Piange come fa sempre dai. Come mai ci siamo lasciati io e lui? Non c’era feeling artistico e telepatico. […] Però in un certo senso capisco Delia. Lei dice ‘ok condividiamo’, quindi un conto è se fanno le cose insieme. Però qui lei ha sofferto e vuole sentirsi dire che lei è l’unica donna e non Soleil. Il problema è che lui va alla continua ricerca di donne, dovrebbe capirsi un po’ meglio e comprendere che poi deve trovare una persona che lo soddisfa in tutto”.