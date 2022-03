In questi mesi di GF Vip Katarina Raniakova si è scagliata più volte contro il suo ex marito Alex Belli, ma ha sempre speso parole carine per Delia Duran. La donna però non si era mai pronunciata troppo su Soleil Sorge e invece ieri a Pomeriggio 5 ha detto la sua sulla gieffina fresca di eliminazione.

Durante la semifinale del GF Vip Alex Belli ha regalato a Soleil Sorge una collana con una medaglietta con incisa la formula di Dirac (equazione dell’amore). Lo stesso cadeau il Man l’ha fatto anche a Delia Duran e Stella Starlight. Proprio su questo particolare dono alchemico è intervenuta Katarina Raniakova.

“No a me Alex non ha mai regalato una collana come quella che ha fatto a Delia e Soleil. Però mi ha fatto tante collanine e medagliette, in questo devo dire che il mio ex è molto generoso. Fa regali a tutti i suoi amici, anche a Stelle avrà fatto tanti regali. Questa collana in particolare non me l’ha fatta, però ne ho una che poi ha regalato identica a Mila e a Delia. Sì Barbara hai sentito bene, una collana l’ha fatta a tante ragazze con cui è stato insieme. Non questa nuova che ha dato a Soleil, ma un’altra. Io non faccio parte dell’amore libero, non mi poteva dare il gioiello con la formula delle alchimie libere. E visto che conosciamo il tipo. Queste collanine le ha avute in regalo o le ha pagate?”