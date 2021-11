Ieri Mila Suarex ha dichiarato che il suo ex Alex Belli e Delia Duran non sarebbero davvero sposati. A confermare le parole della ragazza è arrivata un’altra ex dell’attore, Katarina Raniakova. La moglie di Belli ha scritto a Deianira Marzano di non aver mai divorziato da Alex, pertanto il loro matrimonio è ancora valido.

“Sono Katarina, la moglie di Alex. La prima e l’unica perché noi non siamo ancora divorziati. Quindi per ora non si potrebbe nemmeno sposare per quanto ne so. Io sono la sua prima moglie con rito in comune e non siamo ancora divorziati comunque”.

Ok a questo punto fateci godere e buttate Mila, Katarina e Delia al GF Vip per un confronto con Alex. Nella speranza che gli autori ci ascoltino io preparo i popcorn.

Mila e Katarina, entrambe ex di Alex Belli, cosa avranno da dirgli? #noneladurso pic.twitter.com/cbi51yXK8z — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) January 19, 2020

Alex Belli VS Katarina Raniakova La guerra continua sui social #domenicalive pic.twitter.com/KsdinqWXFA — Lo_Skuokki®🐻 (@Roby_b94) February 4, 2018

Katarina Raniakova: “Alex mi ha tradita”.

Nella primavera del 2017 Katarina Raniakova è stata ospite a Pomeriggio 5 per parlare della rottura con Alex Belli. La donna in quell’occasione ha parlato chiaramente delle sue corna.