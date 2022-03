Niente da fare, Katarina Raniakova continua ad avere il dente avvelenatissimo con Alex Belli anche ad anni di distanza dalla loro separazione. La donna ieri è tornata a Pomeriggio 5, dove ha svelato il motivo della fine del matrimonio con il Man. Nel santuario di Carmelita, Katarina Raniakova ha spiegato che non sono stati i tradimenti a farle prendere la decisione di lasciare definitivamente Alex.

“La goccia che ha fatto traboccare il vaso e mi ha portato a lasciare Alex Belli? C’è un episodio che ricordo benissimo. In pratica quando è morto mio nonno lui mi ha lasciata andare al funerale da sola fuori dall’Italia. Io non l’ho lasciato negli anni in cui mi ha tradita, perché poi tornava indietro in lacrime a dirmi che eravamo un famiglia. Continuava a ripetermi che dovevamo restare uniti perché potevamo contare soltanto su noi stessi”.

“Quando morì mio nonno presi la macchina e da sola guidai a lungo. Lui invece è rimasto in Italia e ha fatto una festa. Mi sono trovato davanti alla bara di mio nonno da sola e pensare che Alex lo conosceva bene. Lì c’era mia madre con il compagno, mia sorella con il marito e io non avevo con me il mio uomo. Lì ho capito che io non potevo contare su di lui e non avevo una famiglia in Italia.

Non era un tradimento, ma una cosa più grave di questo. Non è vero che Alex aveva impegni importanti, ma aveva il Capodanno con una sua collega. Se volessi danneggiare Alessandro potrei dire tutto. Siccome non voglio danneggiarlo davvero non dico il motivo per cui non è venuto però posso dirlo in privato a Stella che lo difende. Quindi meglio che non parlo perché non voglio assolutamente danneggiarlo”.