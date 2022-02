Dopo anni di separazione, finalmente qualche giorno fa Katarina Raniakova ha ottenuto il divorzio da Alex Belli. La modella ieri è tornata da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, per la prima volta da ex moglie dell’attore di CentoVetrine. Durante un botta e risposta con l’amica speciale di Alex e Delia, Stella Starlight, Katarina Raniakova ha lanciato una shade olimpica al suo ex e ai suoi giochi alchemico-telepatici di gruppo.

“Stella ha partecipato ai giochetti di Alex e Delia, dove c’erano più partecipanti che alle Olimpiadi. Mi sto inventando tutto io dici? No, dico la verità. […] Adesso Delia è in una confusione mentale assurda. Prima lo lascia, poi lo perdona, dentro la casa gli dice ‘stammi lontano’ e dopo lo abbraccia. Tutto quello che si dicono e fanno è senza senso. Se Alex faceva i massaggi altruistici anche a me? Sì mi faceva spesso questi suoi massaggi artistici. Però preciso che non sono più la moglie di Alex Belli. Cinque giorni fa sono stati infatti firmati i documenti per il divorzio, adesso è tutto ufficiale e non siamo più legati da nulla”.

Katarina Raniakova: “Alex ha puntato subito Soleil al GF Vip”.