Ormai sono settimane che Katarina Raniakova è tornata in tv ad attaccare duramente l’ex marito Alex Belli. A difendere il protagonista di questo GF Vip 6 però c’è la sua amica speciale Stella Starlight, che ieri a Pomeriggio 5 ha consegnato un messaggio choc a Katarina.

“Ale sta un po’ così, diciamo che avrebbe voluto restare ancora qualche giorno nella casa del GF Vip per poter stare accanto alla sua Delia. Poi devo dire che ho un messaggio per la signorina Katarina Raniakova, da parte di Alex. Come mai dopo aver ottenuto il tuo divorzio e dopo aver ricevuto una diffida sei ancora qui a Pomeriggio 5 a parlare di lui? Questo è un messaggio che ti dovevo dare e te l’ho dato”.

Alex in questo momento…

La Raniakova però non ne vuol sapere di smettere di parlare di Alex: “Viviamo in un paese libero dove c’è diritto di parola. Come lui mi ha minacciata, urlata e attaccata, così io sono libera di andare dove mi pare e dire quello che penso. Io per adesso di questa diffida non so proprio niente. No, non era una diffida quella che ho avuto. In ogni caso può continuare a mandare tutte le diffide che vuole. Non è che può comandare tutti Alex Belli e decidere quando possiamo o non possiamo parlare. Basta pensare di comandare te, me, Delia e Soleil! Non siamo tutte noi al suo comando. La figura peggiore la fa quando manda te qui a difenderlo e a parlare per lui“.

Katarina Raniakova: la replica di Stella.

“Non credo proprio che ti abbia minacciata o attaccata. Guarda non è possibile che sia successo fidati. Sì hai ricevuto una bella diffida. Lui mi ha specificato che ti ha diffidata grazie ad un suo avvocato. Dai non puoi sempre parlare male di lui. Assolutamente nessuno è al suo comando. Lui lascia la libertà a tutte di stare con lui o di andare via. Non ti ha mai trattenuta in Factory e tu sei andata. Tu continui a venire qui a parlare malissimo di lui. Perché non parli delle cose belle che avete vissuto? So che ne avete vissute tantissime. Tu invece parli solo delle cose brutte. Ogni matrimonio è fatto di lati spiacevoli e di altri bellissimi. Ricorda che sono cinque anni che non stai con lui quindi basta”.

Diffide a parte, questa Stella Starlight ha un potenziale trash da non sottovalutare…