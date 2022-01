Dopo aver parlato dei tradimenti subiti da Alex Belli e dei rumor sulla coppia aperta con Delia Duran, ieri Katarina Raniakova è stata a Pomeriggio 5 a commentare le ultime novità. L’ex moglie del Man ha detto la sua sullo sfogo della Duran, che al GF Vip ha lasciato Alex.

“Sono ancora la vera moglie, per poco, tra qualche giorno verrà ufficializzato il divorzio. Io sono fuori da questo incubo quindi rido tanto. Lei sta crollando, ha fatto bene che ha detto di lasciarlo. Delia è molto sofferente, sta male e presto finirà la loro storia. Per la Duran spero che smetta di concentrarsi su di lui e che pensi di più a sé stessa. Mi auguro anche che rimanga il più lungo possibile all’interno della casa del GF Vip. Potrà ritrovare la lucidità solo smettendo di pensare a lui. Mentre lei piange, Alex invece sta sempre bene e casca in piedi. A Delia direi che la felicità non è questa e non è amore, direi che è una malattia un malessere. Se l’ha lasciato davvero ha vinto. Pensa che con me in un momento finale lui mi ha fatto proprio l’elenco di tutte le donne con cui mi ha tradita”.