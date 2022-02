Busta gold choc Starlight per Alex Belli. Ieri Katarina Raniakova è tornata a Pomeriggio 5 per fare una rivelazione su Stella/Starlight, l’amica speciale che condivide tutto, ma proprio tutto con Alex e Delia Duran. L’ex moglie di Belli ha rivelato che mentre loro erano ancora sposati, lui avrebbe incontrato di nascosto Starlight.

“Dovrei proprio chiederti una cosa. Nel momento che noi ci siamo conosciute ci siamo viste che poi poco dopo mi sono lasciata da lui. Tu per caso hai visto Alex alle mie spalle senza dirmi nulla o che sapessi niente? Non hai capito? Tu ti sei incontrata con Alex mentre io non ero presente? Ah dici di no quindi. E invece sì l’hai fatto. Adesso ti spiego come lo so. Io avevo una ragazza che mi aiutava a fare le pulizie.

Lei mi conosceva molto bene ed era affezionate. Ad un certo punto mi ha detto ‘io preferisco non venire più perché oggi è venuta una signora e la situazione non era bella. Io non voglio vedere queste cose qua perché ti voglio bene’. Sappi che dopo la puntata di venerdì di Pomeriggio 5 in cui c’eri tu, lei mi ha chiamato e mi ha detto ‘questa è la signora che io ho visto quel giorno in casa’. Quindi non dire che non sei entrata in casa mia quel giorno. Sei stata in casa nostra senza di me in una situazione non bella. La ragazza mi disse proprio ‘preferisco non essere testimone di certe cose spiacevoli’”.