Kaspersky leader in trasparenza informatica

Kaspersky ha pubblicato un nuovo white paper intitolato “Protection beyond detection: Why trust and transparency decide your cybersecurity future”, che presenta i risultati di una valutazione indipendente sulla trasparenza e la responsabilità di 14 fornitori leader nel settore della sicurezza informatica. Lo studio, condotto da MCI | The Entrepreneurial School e AV-Comparatives, ha valutato i fornitori sulla base di un’ampia gamma di criteri di trasparenza e responsabilità, rilevando che Kaspersky emerge come uno dei fornitori più trasparenti analizzati.

La valutazione ha individuato diversi fattori chiave di differenziazione, tra cui l’accesso ai Centri di Trasparenza, dove è possibile esaminare in modo indipendente il codice sorgente e le pratiche di gestione dei dati. Kaspersky è risultata uno dei soli tre fornitori a offrire questo tipo di accesso e si distingue per l’offerta più ampia di Centri di Trasparenza. Inoltre, Kaspersky è uno dei soli tre fornitori a garantire l’accesso a una distinta dei componenti software e uno dei soli quattro a pubblicare regolarmente report di trasparenza.

Kaspersky ha soddisfatto o superato gli standard di riferimento del settore in 57 categorie su 60 valutate, ottenendo il punteggio più alto tra i fornitori esaminati. La valutazione ha anche incluso un’analisi tecnica pratica dei prodotti per la sicurezza informatica, durante la quale Kaspersky Next EDR Optimum ha dimostrato una raccolta minima di dati e la possibilità offerta ai clienti di disabilitare completamente i servizi di reputazione basati su cloud e la funzionalità EDR.

Il report conclude che la trasparenza dovrebbe rappresentare un criterio fondamentale nella selezione dei fornitori di sicurezza informatica e che le aziende che combinano una protezione efficace con una trasparenza strutturata offrono un livello di garanzia più elevato. La ricerca riflette un cambiamento più ampio verso una governance della sicurezza informatica basata sulla responsabilità e le iniziative normative pongono sempre maggiore enfasi su tracciabilità, sviluppo sicuro e trasparenza post-commercializzazione.