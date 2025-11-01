Kasia Smutniak e la polemica su Maria in Polonia

Kasia Smutniak è stata scelta per interpretare la Madonna nel film La resurrezione, sequel de La Passione di Cristo. Tuttavia, la sua partecipazione ha sollevato polemiche tra alcuni sostenitori del partito polacco Diritto e Giustizia (PiS), che ritengono che l’attrice non sia adatta al ruolo, nonostante le sue doti artistiche.

Questo giudizio si basa sul fatto che Smutniak ha espresso sostegno per il movimento Strajk Kobiet, attivo contro le severe leggi polacche sull’aborto, e ha presentato un documentario, Mur, che tratta del muro anti-migranti tra Polonia e Bielorussia. Secondo queste critiche, il suo attivismo rappresenterebbe una sorta di colpa, poiché incarna una figura di bellezza, intelligenza e impegno che non è ben vista da parte di alcuni ambienti conservatori.

Il dibattito è accresciuto dall’idea che affermare che “la Vergine Maria sarebbe favorevole all’aborto” sia considerato un sacrilegio da parte del PiS. Questo porta a una confusione tra bene e male, finzione e realtà, mescolando etica, religione e libertà in una narrativa controversa. Le polemiche che circondano La Passione di Cristo sembrano ripetersi, e il regista Mel Gibson, noto per le sue convinzioni cattoliche e conservatrici, sembra aver ignorato le critiche, suscitando la speranza che possa continuare a farlo senza farsi influenzare dalla polemica.