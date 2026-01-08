Kasia presenta il suo nuovo album in Sardegna

Kasia presenterà il suo secondo album “Sulle ali notturne” prodotto dal Cenacolo di Ares al Centro Servizi Culturali UNLA. Durante il concerto di presentazione, Kasia sarà accompagnata da Igor Lampis alla chitarra acustica.

L’album segue il disco d’esordio “Goccia” e affronta temi come la protesta sociale e la critica a un sistema oppressivo, con brani come “I senza volto” e “La porta”. La cantautrice riprende anche il discorso iniziato nel disco precedente con brani fiabeschi e poetici che accompagnano in un viaggio tra sogno e realtà, come “Sulle ali notturne”, “Voli dimenticati” e “La danza di Odino”.

La maturità artistica di Kasia si evince dal suo lavoro di mix dei brani, in collaborazione con lo StravyPaz Studios di San Sperate, e dalla scelta di musicisti che hanno collaborato agli arrangiamenti, come Doc Pippus, Marco Licata, Giacomo Calabaza, Gianni Palmas e Igor Lampis. Kasia, nata a Cracovia e residente in Sardegna, racconta le sue esperienze ed emozioni attraverso la sua musica.

Il concerto si terrà al Centro Servizi Culturali UNLA, in Via Carpaccio 9 a Oristano, e sarà rivolto a tutti i cittadini.