Kasabian

🎸Grandi notizie per i fans dei Kasabian: la band di Leicester, che un mese fa ha annunciato la sua partecipazione a Lucca Summer Festival in una serata in cui dividerà il palco con Liam Gallagher, sarà in Italia per altri 3 concerti nell’estate 2022! ✨

Le date

📆2 luglio 2022 Mantova, Piazza Sordello

📆3 luglio 2022 Roma, Auditorium Parco della Musica – Cavea

📆5 luglio 2022 Nichelino (To), Stupinigi Sonic Park

👉Biglietti in vendita dalle ore 11:00 del 24 gennaio 2022.

Scopri i dettagli: