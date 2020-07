Tom Meighan chiede scusa. Dopo essere stato allontanato dai Kasabian ed essere stato condannato per violenze domestiche, il cantante ha fatto sentire le propria voce e ha motivato, per quanto possibile, i suoi problemi.

Pur non volendo cercare giustificazioni, l’artista ha comunque tirato in ballo l’alcolismo e una diagnosi medica recente per cercare di trovare una spiegazione ai suoi atti di violenza contro la fidanzata.

Kasabian: Tom Meighan chiede scusa

In un lungo comunicato pubblicato su Twitter, il cantante ha voluto spiegare i motivi di tutto ciò che è successo: “Vorrei iniziare chiedendo pubblicamente scusa alla mia partner Vikki, ai miei compagni di band, ai miei amici, alla mia famiglia e ai miei fan. Sono molto dispiaciuto e mi pento del mio comportamento. In nessun modo cerco giustificazioni per le mie azioni, sono da incolpare e mi assumo tutta la responsabilità delle mie azioni“.

Nel corso della sua lettera-confessione, l’artista ha spiegato che per molti anni ha combattuto l’alcolismo e ciò che è accaduto gli ha aperto gli occhi su quello che stava diventando: “Ero senza controllo e la mia salute mentale stava diventando sempre più instabile“. Il cantautore ha quindi cominciato un programma di riabilitazione e lo ha completato in tre settimane grazie all’aiuto dei familiari e degli amici. E anche ha aggiunto che di recente gli è stato diagnosticato un disturbo da deficit di attenzione. Un problema che ha aggravato la sua situazione.

Tom Meighan parla della fidanzata Vikki

Stando a quanto riferito dallo stesso artista, al contrario di quanto inizalmente riportato, Tom e Vikki non si sarebbero lasciati nonostante l’accaduto: “Siamo ancora innamorati e non vediamo l’ora di ricostruire la nostra vita insieme con il supporto delle persone a noi vicine. Speriamo di essere in grado di crescere e diventare una coppia più forte, questo è stato un caso isolato e tutti quelli che mi conoscono sanno che non è da me fare queste cose“.

Riguardo alle sue precedenti dichiarazioni, quando aveva affermato di stare bene, l’artista ha concluso che non voleva ingannare i suoi fan ma semplicemente dire che oggi è riuscito ad accettare l’accaduto: “Spero che con il tempo possiate perdonarmi“.

Ecco il tweet con la sua lettera:

