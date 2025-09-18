Karting sostenibile in UK: Mercedes F1 introduce biocarburanti

Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team e Motorsport UK hanno annunciato un’importante iniziativa per la sostenibilità nel motorsport: a partire dal terzo round della stagione, la Classe IAME Waterswift Restricted Cadet dei British Kart Championships utilizzerà biocarburanti sostenibili. Questa scelta permetterà di ridurre le emissioni del 55% rispetto ai combustibili fossili tradizionali.

Il finanziamento per l’implementazione dei biocarburanti è stato interamente supportato dal team di Formula 1, nell’ambito della strategia Net Zero prevista per il 2030. Questo progetto mira a diminuire l’impatto ambientale del motorsport già dalle categorie giovanili. George Russell, pilota della Mercedes, ha sottolineato l’importanza del karting nello sviluppo dei futuri piloti, evidenziando come le ambizioni di sostenibilità si estendano anche alle fondamenta del motorsport.

Il supporto della Mercedes si rivolge anche a giovani talenti del programma Junior, come Kenzo Craigie ed Ethan Jeff-Hall, che competono nei campionati britannici di kart. Dan Parker, Responsabile Karting di Motorsport UK, ha dichiarato che, nonostante il karting abbia un’impronta ecologica ridotta, è uno degli ambiti più visibili del motorsport e adottare carburanti sostenibili è cruciale per educare giovani piloti in modo responsabile. Anche Bradley Lord, rappresentante del team Mercedes, ha detto che si sta lavorando per costruire un cambiamento culturale iniziando dal karting.

Il carburante utilizzato è conforme agli standard ISCC EU e ISCC PLUS, garantendo una riduzione reale delle emissioni. Mercedes-AMG ha già implementato altre misure ambientali, come l’uso dell’HVO100 biofuel e obiettivi di riduzione di emissioni nel settore dell’aviazione.