Karol G lancia “Tropicoqueta”: il nuovo album in arrivo!

Karol G ha annunciato l’uscita del suo nuovo album, “Tropicoqueta”, prevista per il 20 giugno. Il progetto rappresenta un omaggio ai suoni che l’hanno influenzata, creando una lettera d’amore alla sua comunità latina. L’artista ha condiviso un trailer sui social, che ha già ottenuto milioni di visualizzazioni.

Karol G ha riflettuto sul suo percorso musicale, esprimendo il desiderio di tornare alle sue radici e ai suoni della sua infanzia. Ha descritto l’album come una fusione di anima, passione, memoria e identità, rivelando che è frutto dell’amore ricevuto dai diversi Paesi visitati. “Questo album è il mio modo di dire: vengo da qui e ne sono orgogliosa”, ha dichiarato.

Il disco è stato anticipato dal singolo “LATINA FOREVA”, il cui videoclip, diretto da Pedro Artola, onora le origini musicali dell’artista e segna un’evoluzione nella sua carriera. Prodotto da Mazzarri e Misha, il brano si proietta verso nuove sonorità.

Il lancio dell’album è atteso con entusiasmo, in quanto rappresenta un importante passo nella carriera di Karol G e un tributo alle sue origini culturali. To be continued on her social media platforms, dove la cantante mantiene un contatto attivo con il suo pubblico.

Fonte: www.newsic.it