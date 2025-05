KAROL G lancia “LATINA FOREVA”: il nuovo singolo da non perdere!

La cantante colombiana Karol G ha rilasciato oggi il suo nuovo singolo, intitolato LATINA FOREVA. Il brano è un festoso inno che richiama la nostalgia degli anni Duemila, con un sound che unisce pop e reggaeton, celebrando l’identità culturale latina e il potere femminile. Prodotto da Mazzarri e Misha, il pezzo non è solo una canzone da ballare, ma una vera e propria dichiarazione di appartenenza.

Il videoclip, diretto da Pedro Artola, è stato girato nei paesaggi innevati di Mammoth, in California. Esalta il calore delle donne latine in un ambiente glaciale, con la partecipazione del chitarrista flamenco Jose del Tomate, creando un dialogo tra diverse culture.

LATINA FOREVA arriva dopo il successo del documentario Tomorrow Was Beautiful, che ha raggiunto il primo posto su Netflix in 19 paesi. Inoltre, Karol G è stata nominata per tre American Music Awards 2025, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera internazionale, mantenendo però salde le sue radici.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.newsic.it