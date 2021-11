Karol G è stata vittima di una brutta caduta durante un concerto tenuto alla FTX Arena di Miami.

L’artista colombiana stava ballando in cima a delle scale la sua hit Now I’m Calling (incisa in collaborazione con Bad Bunny) quando è inciampata ed è caduta.

Dopo essersi fatta tutta la rampa di scale rotolando, uno dei ballerini è corso in suo aiuto e lei – come se niente fosse successo – si è rialzata ed ha ripreso a cantare. A fine esibizione la cantante, fra il preoccupato e l’ironico, ha detto: “Penso che il mio ginocchio si sia rotto, mi si sono rotte anche tutte le unghie!”

Nominata quattro volte ai Latin Grammy del 2020, Karol G è fra gli artisti latini più di successo insieme a J Balvin, Nicky Jam, Ozuna ed il già citato Bad Bunny. Fra le sue collaborazioni più di successo anche una con Ariana Grande e Nicki Minaj ed una con Dua Lipa.

🇺🇲The impressive fall of Karol G during her recital in Miami, the Colombian singer Karol G suffered a very hard fall from the stage when she gave a concert as part of the ‘Bichota tour’, at the FTX Arena, in Miami. pic.twitter.com/qS7UniybXC

— Moises Lopez (@chapoisat) November 27, 2021