Musica

Karmian: melodic death metal italiano

La band italiana di melodic death metal Karmian ha pubblicato il suo primo singolo, “Beastmaster of the Void”, tratto dal prossimo album “Horror Vacui”. Il brano è accompagnato da un visualizer ufficiale pubblicato sul canale YouTube di Rockshots Records.

“Beastmaster of the Void” è una delle composizioni più dirette e aggressive dell’album, caratterizzata da riff taglienti, un ritmo incalzante e un’intensità psicologica. Il brano trae spunto dai crimini realmente accaduti legati al caso Bestie di Satana e trasforma l’alienazione adolescenziale, l’ossessione e la distorsione spirituale in una violenta discesa attraverso il vuoto esistenziale che definisce l’intero disco.

L’album “Horror Vacui” uscirà il prossimo 20 marzo 2026 e conterrà nove tracce, tra cui “One Thousand Shining Bubbles”, “Gott Mit Uns Nicht”, “The Call of the Abyssal Bell” e “Beyond the Dream Gate of Fear”. La band Karmian è composta da Andrea Bertolazzi alla voce, Andrea Baraldi e Michele Perla alle chitarre, Luca Marmi al basso e Nicholas Badiali alla batteria. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito web di Rockshots Records o i profili social della band su Instagram e Facebook.

