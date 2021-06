Dopo essere sbarcato anche in Canada, Tailandia, Inghilterra, Australia e Spagna, lo show sulle drag queen ideato da RuPaul arriverà anche nel nostro paese. Nei prossimi mesi inizieranno le registrazioni di Drag Race Italia e per adesso sappiamo solo che tra i giudici dovrebbero esserci: Tommaso Zorzi (che non è stato ancora confermato da Discovery), una drag queen e una donna vicina alla comunità LGBT. Molti fan del programma hanno chiesto a gran voce che siano le Karma B a condurre il programma.

In una recente intervista concessa a gay.it le Karma B si sono dette prontissime a questa eventuale esperienza. In questa lunga chiacchierata Mauro e Carmelo hanno anche rivelato che sul fronte Drag Race qualcosa si sta muovendo (quindi c’è speranza per la loro conduzione).

“Si stanno muovendo tante cose, ma ancora è tutto puramente ipotetico. In ogni caso sarebbe una grande conquista per il nostro paese e la nostra Tv. Abbiamo tantissime drag brave, che fanno tanti generi diversi. Ci sarebbe almeno già il cast di 3 edizioni in giro per l’Italia.

Speriamo che chiunque produca il programma sia consapevole che questo è si uno show, ma anche una rappresentazione della comunità LGBTQI+. È si divertimento ma anche cultura, come già è successo in altri paesi dove va in onda. È una trasmissione in grado di arrivare a tutti, soprattutto a chi non vive nella nostra bolla. Per questo il contenuto dovrebbe essere assolutamente impeccabile e rappresentativo, pur rendendoci conto che alcune scelte andranno fatte e alcuni nomi valutati necessariamente in nome della fruibilità per il grande pubblico. È una legge di mercato a cui difficilmente si potrà sfuggire. Noi in ogni caso siamo prontissime…ci alleniamo da 25 anni!“

E che alcuni nomi vadano presi in considerazione per rendere più appetibile un programma al general public è giusto. Spero però che tra questi nomi non ci sia…



Anche perché ci fosse Platinette, più che Drag Race Italia sarebbe Italian Horror Story: Family Day.

DRAG RACE ITALIA SEASON 1

Conduttrici: Karma B

Giuria Fissa: M¥SS KETA, Enzo Miccio e Victoria Cabello

12 queen in gara — Massimo (@maxfromdablock) May 29, 2021

Le Karma B e i loro progetti per il futuro.

“Saremo in tournee fino al 2022 con “Ostriche e Caffè Americano” e “Cabarecht” , due spettacoli teatrali in cui recitiamo, cantiamo e balliamo. Abbiamo in cantiere anche altre due edizioni del “Drag me up festival” promosso da Roma Culture assieme a Ondadurto Teatro, e poi ci sono dei progetti Tv molto interessanti, un documentario e della musica. Non abbiamo mai avuto tante energie come adesso! Tra 20 anni speriamo intanto di essere vive e vegete! A parte questo dettaglio fondamentale speriamo di avere la possibilità di continuare a fare quello che amiamo e mantenere sempre quello spirito bambino, di stupore, che ci ha portato fino a qui, perché nella vita il pericolo più grande è smettere di sognare, a qualunque età”.

Non dipende da noi ma da @DiscoveryItalia — Karma B (@KarmaBofficial) May 27, 2021