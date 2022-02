Carmelo Pappalardo e Mauro Leonardi sono i due nuovi volti di Ciao Maschio, il programma di Rai1 condotto da Nunzia De Girolamo giunto quest’anno alla sua seconda edizione. Se i loro nomi non vi dicono nulla è perché sono celebri con lo pseudonimo di Karma B.

Siciliani di nascita ma romani di adozione, Carmelo e Mauro (nelle vesti delle Karma B) negli ultimi anni sono apparsi in moltissimi programmi Rai, Mediaset e pure di La7. Nella stagione 2021/2022 sono stati volti del talk di Propaganda Live, in Rai sono stati ospiti di Italia Sì e Da Noi A Ruota Libera, mentre su Canale 5 sono stati fra i protagonisti del muro di All Together Now per due edizioni.

Impossibilitati a partecipare in qualsiasi modo a Drag Race Italia (il format originale non permette a nessun duo artistico di condurre e/o partecipare), le Karma B sono state chiamate da Nunzia De Girolamo per prendere il posto lasciato libero da Drusilla Foer.

Karma B, ecco cosa faranno a Ciao Maschio

Intervistate da Gay.it hanno dichiarato:

“Mamma Rai è stata una presenza che ha nutrito la nostra immaginazione fin da bambini. Siamo cresciuti con lei. Per noi respirare l’aria degli studi Dear è come stare al Luna Park. […] Drusilla, che conosciamo personalmente, ci ha dato la sua benedizione per Ciao Maschio! Riguardo Sanremo, dopo la sua serata al Festival le abbiamo mandato un whatsapp di stima e ammirazione per aver brillato e reso significativa la sua presenza su quel palco così iconico. E’ stata davvero all’altezza del ruolo che le è stato dato, forse anche di più. Per noi sederci al suo posto quest’anno è un onore immenso. Detto questo, a Ciao Maschio coltiveremo la nostra “unicità” per citare le parole del suo monologo al festival di Sanremo”.

E ancora:

“C’è una cosa molto bella nella comicità americana che è il “roast”: ecco, il nostro ruolo principale è quello, mettere sulla griglia gli ospiti! Sono previste in alcune puntate delle canzoni. Porteremo ogni tanto in studio la nostra amata fisarmonica o la chitarra classica, per qualche momento musicale intimo e acustico. Non è detto che torneremo, di tanto in tanto, a “Propaganda”: con Diego e Makkox , con loro abbiamo una “relazione aperta” per così dire”.

Per fortuna sono lontani i tempi di Platinette e della signora Coriandoli, ora le drag queen in televisione rispondono ai nomi di Drusilla Foer, Karma B e tutto il cast di Drag Race Italia.