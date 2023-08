Karma B confermano: “Abbiamo fatto il provino per Tale e Quale, ma..”

Le drag queen (quelle serie, sorry Signora Coriandoli) stanno conquistando la tv generalista e da due anni anche le Karma B hanno trovato uno spazio sulla Rai grazie al programma Ciao Maschio di Nunzia De Girolamo.

Con due edizioni all’attivo le Karma B – al secolo Carmelo Pappalardo e Mauro Leonardi – quest’anno avrebbero sostenuto un provino per partecipare alla nuova stagione di Tale e Quale Show, ma alla fine non sono state arruolate. La stessa fine che avrebbero fatto le sorelle Selassié, insomma.

Sempre al noto portale LGBT+ le due drag queen hanno però smentito un loro ipotetico coinvolgimento a Ballando con le Stelle.

“Non abbiamo mai fatto un provino per Ballando. Non sappiamo perché sia uscita questa notizia, ma una spiegazione potrebbe essere che qualcuno fosse interessato ad averci ed abbia fatto il nostro nome a nostra insaputa. Per il resto pensiamo che per degli artisti sia sempre meglio parlare degli obiettivi raggiunti piuttosto che di quelli ancora in forse (e che potrebbero sempre rivelare sorprese)”.