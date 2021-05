Karina Cascella in questi anni ci ha dimostrato di non avere peli sulla lingua ed i suoi fan lo sanno bene, per questo motivo quando apre su Instagram il box delle domande i follower si sbizzarriscono sempre.

Una delle ultime domande che le hanno fatto è stata “Un nome di qualche collega vip che ti sta sulle balle?” e Karina Cascella – che avrebbe potuto snobbare questa domanda – ha deciso di rispondere facendo nomi e cognomi.



“Una partenza soft” – ha esordito Karina Cascella – “Potrei astenermi ma non è nel mio stile, ti faccio un nome e quindi ti dico: Alba Parietti. Perché per me se la tira tanto ma tanto ma tanto, troppo, senza motivo tra l’altro. Gli altri, perché ce ne sono diversi, nelle prossime puntate“.

Alba Parietti in questo momento così:

Un’altra vip che sta sulle balle a Karina Cascella è senza dubbio Valentina Persia, dato che poche settimane fa – sempre su Instagram – l’opinionista di Barbara d’Urso ha raccontato un aneddoto sulla comica.

“La domanda è: “Pensa di far ridere?“. Risposta: “No, perché a me ha dato solo il voltastomaco“. La cosa bella è che lei pensa di essere divertente e simpatica, ma in realtà femminilità zero, di una volgarità infinita e in più i suoi atteggiamenti arroganti e sempre maleducati, non mi piacciono per niente”.

E ancora:

“Io l’ho vista una volta sola, registravamo una puntata di Caduta Libera con Gerry Scotti. Vi posso dire solo che da quel poco che ho visto era una iena, altro che comica. Di un’antipatia che non potete immaginare. E lì mangiava, pensate ora a digiuno come sarà […] L’arroganza e la cattiveria contro Fariba mi pare un po’ esagerata. A me piace la schiettezza sicuramente, ma non l’arroganza fino a quel punto”.