Con il cambio di rotta di Pomeriggio 5 molti opinionisti storici di Barbara d’Urso non sono tornati nel programma di Canale 5, tra questi c’è anche Karina Cascella. L’ex volto di Uomini e Donne però non si è disperata e si è concentrata sul suo lavoro nel ristorante che gestisce con il compagno: “Io un lavoro ce l’ho. Con il mio fidanzato abbiamo aperto a Bergamo un ristorante di carne argentina. Nel locale faccio un po’ di tutto, dalle prenotazioni, la gestione del personale, fino all’accoglienza“.

Intervistata dal settimanale Nuovo Karina Cascella ha parlato del suo lavoro e non ha escluso un comeback televisivo. La donna vorrebbe fare l’opinionista in uno show in prima serata.

“Molti sconsigliano di lavorare con il proprio compagno, ma la cosa per fortuna non mi riguarda. Io sto bene così adesso. Faccio tutto e sono sempre disponibile. Ad esempio qualche sera fa, sono stata in cucina a preparare polpette insieme con i nostri cuochi. Ci sono persone che partono addirittura dalla Calabria per venire a cenare nel mio ristorante. Il ritorno in tv? Dovesse arrivare la proposta giusta direi certamente di sì. Mi piacerebbe fare l’opinionista in un programma di prima serata”.

Karina Cascella cambia lavoro! La nostra opinionista preferita ha aperto un ristorante e lo fa vedere a noi di #Pomeriggio5 in anteprima! pic.twitter.com/DfhEpTo9Gz — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) February 25, 2021

Karina Cascella vuole fare l’opinionista del GFVip.

“Devo dire che sarei perfetta in quel ruolo, lo dico con molta sincerità. Penso che ognuno debba fare quello per cui è portato. A me non piacciono molto Antonella e Pupo. Che lui faccia il cantante e non l’opinionista. I suoi interventi sono fuori tempo e nessuno ride alle sue battute. Poi l’Elia… ragazzi davvero? Spero che la produzione prestò capirà che io in quel ruolo sono perfetta”.

E sono d’accordo con Karina, credo che sarebbe perfetta come opinionista del GF Vip, ma a una condizione, prima la vogliamo nella casa come concorrente!

Si è commossa anche la nostra viperella Karina Cascella! 🐍#Pomeriggio5 pic.twitter.com/W8Z9bBcau2 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) February 25, 2021