Chiara Nasti ancora al centro di una polemica, ma questa volta non c’entrano le accuse di plagio o la storia finita con Zaniolo. L’influencer ha dichiarato che il seno rifatto attirerebbe i raggi solari rischiando di far “sciogliere” la plastica. Questo sfondone ha attirato migliaia di critiche e tra le tante c’è stata anche quella di Karina Cascella.

“Perché sono la classica persona che è bravissima a dare consigli alle amiche, a tutti gli altri, e poi quando riguarda me faccio solo danni. Cioè sulla mia persona le toppo tutte, con gli altri invece sono bravissima. Vi prego, ditemi che c’è una come. – riportano Isa e Chia – Devo dirvi la verità: una cosa di cui sono stata sempre convinta cioè che il sole si attacca proprio sulle tette rifatte, cioè dove vede plastica là agisce infatti io ogni anno mi scotto sempre qui”.

Io studio almeno 15 ore al giorno, tra tutto. Poi arriva Chiara Nasti a dire che il Sole si attacca alle tette rifatte, continua ad avere persone che la seguono, e mi rendo conto che non ci sarà mai futuro per me in questo Paese. — Vero🦋🌻 (@__albachiara) May 27, 2021

Per favore qualcuno dica a Chiara Nasti che si brucia il petto non perché ha il seno rifatto e non perché il sole è attirato dalla plastica ma semplicemente PERCHÉ NON METTE ABBASTANZA PROTEZIONE — A:ᴴ|m,b,me,cam (@letterstohaz) May 27, 2021

Chiara Nasti ha paura che le si squaglino le tette dopo essersi bruciata

Mi serve ossigeno pic.twitter.com/8lJPRhlC8r — •Giorgia• (@Giorgiatwi) May 27, 2021

La replica di Karina Cascella.

“Stavo guardando Instagram e ad un certo punto trovo un post su Chiara Nasti – che tra l’altro mi ha bloccata però ha fatto bene così non guarda queste storie. Non mi

posso esimere dal dire che non è possibile che una ragazza così ignorante abbia così tanti followers. Lei, secondo il suo punto di vista, avendo il seno rifatto il sole si va ad attaccare lì dove c’è la plastica. E lei ha pure paura perché ogni volta pensa che si squaglino. Secondo il “nastipensiero” il sole si va ad attaccare lì dove c’è la platica e lì agisce. Così dice la signorina in questione. In realtà di plastica è pieno il tuo cervello altrimenti non potresti fare un ragionamento così stupido e imbarazzante. Ma come è possibile che ci siano delle persone che seguono persone del genere, che fanno dei ragionamenti cosi, neanche Ginevra (la figlia) ad unici anni dice questa c*****e. Oddio ma come sta messa la gente?!”.

La Cascella ci ha ricordato perché sarebbe una perfetta opinionista del GF!