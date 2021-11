Durante la festa di Halloween Alex Belli, Soleil Sorge e Sophie Codegoni si sono scambiati dei baci cinematografici. Nessuno si è scandalizzato, credo nemmeno il temutissimo Moige, nessuno a parte Karina Cascella.

“Schifo totale. Un programma che va in onda 24 ore su 24 che guardano anche i ragazzi. E cosa mostrano? Soleil che limona con Alex, Alex che poi limona con Sophie, Sophie che poi limona con Soleil. Non c’è pregiudizio su nulla che sia amore, ma ci sono messaggi ambigui di promiscuità che fanno davvero vomitare! E non mi parlate di “lezioni di baci tenute da un attore” perché per me sono solo una banda di persone senza cervello e senza dignità”.

Karina Cascella la spara grossa: “Andare a letto con più persone insieme? Siete malati di mente. Perversione”.

“Nella home di Instagram mi sono venuti fuori i video terribili, spazzatura di Alex che limona con Soleil. Dicono che io sono ossessionata da questa tizia, ma a me non me ne frega proprio nulla. Poi Alex limona con Sophie e alla fine Soleil e Sophie limonano. Questa roba fa schifo, anche a livello di scambio. Un ragazzino che guarda potrebbe chiedere cosa fanno quei tre. Sono partiti alcuni messaggi di alcuni malati di mente che dicono che sono rimasta nel medioevo. Perché oggi avere una famiglia, un compagno, non tradire non è una cosa normale. Se tu hai una vita così sei antica. Un’altra capra mi scrive ‘ti fanno così paura vedere due donne che si baciano’. Non confondiamo l’amore con la spazzatura. E non confondiamo i sentimenti veri con la voglia di apparire a tutti i costi e con gente che pur di far parlare farebbe qualsiasi cosa. Lui ha una moglie fuori, che è tale e quale a lui. E le due ragazze sono davvero disposte a qualunque cosa. Io trovo anormale tutto ciò, vedere un uomo che bacia una donna, che poi la donna bacia un’altra donna. La gente ormai ha perso i sensi e qualsiasi tipo di valore. Sono dell’idea che uno con il proprio compagno possa fare quello che vuole, ma tra le mura di casa. Una nei messaggi mi ha scritto ‘e se a me piace fare le ammucchiate sono malata di mente?’, sì! Per me sì sei malata e per me hai qualcosa che non è a posto. Questo è il mio pensiero. Se io sto bene con chi amo non ho bisogno di avere altri uomini. Chi ha quei bisogni per me è malato di mente. Dai lì ci sono ragazzette di 20 anni con un uomo sposato! Diamo un nome alle cose, quella che abbiamo visto è monnezza. Quindi signore che fate cose con più persone e che mi scrivete che sono nel medioevo, sì io sono nel medioevo e mi piace essere antica”.

“Questa non è evoluzione, è spazzatura”.

“Io per evoluzione intendo tante cose, ma non di certo gli scambi di coppia o i locali di me**a. Dove la gente va a guardare o addirittura a farlo con sconosciuti. Questa non è modernità, è spazzatura”.

La facilità con cui questa donna dà dei ‘malati di mente’ a persone che vogliono vivere la loro intimità come meglio credono senza forzare nessuno mi ha messo i brividi. Quindi tutti quelli che si sono divertiti in 3, magari anche da single sono dei perversi malati? E i poliamorosi invece in quale categoria li mettiamo? A me lo schifo sale molto di più nel sentire le parole di questa signora che nel vedere 3 limoni fake al GF Vip. Grazie al cielo questa roba si limita a dirla sul suo profilo e non in tv (da cui è lontana da un po’ di tempo).

Considerato quello che facevano Papi, Re, Regine e nobili nel medioevo (altro che scambi di coppie o baci a tre cara Karina Cascella), il mondo ideale per l’ex opinionista potrebbe essere…



