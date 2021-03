Le dichiarazioni di Pietro Delle Piane su Temptation Island (da cui Barbara d’Urso ha preso le distanze) hanno portato la Fascino di Maria De Filippi a pubblicare un comunicato in cui si parla anche di provvedimenti legali contro l’uomo. Raffaella Mennoia ha condiviso il comunicato e nei commenti è intervenuta anche Karina Cascella. La storica opinionista di Barbara d’Urso ha attaccato il fidanzato di Antonella Elia ed ha aggiunto che se fosse stata a Live Non è la d’Urso si sarebbe scagliata contro di lui.

“Witchina sono a casa perché ho paura di prendere questo cavolo di virus. Ma se fossi stata in quella sfera, mi avresti sentita per bene, gliene avrei dette di tutti i colori come minimo. Solo chi è stato con voi, sa l’amore e la deduzione vostra per il lavoro. Purtroppo alcuni non stanno bene”.