Il mese scorso Karina Cascella si è scagliata contro Alex Belli, Soleil Sorge e Sophie Codegoni per i baci che si sono scambiati durante le ‘prove di baci scenici’. L’ex opinionista è stata molto pesante ed è tornata a criticare il GF Vip e i suoi protagonisti anche questa settimana. La Cascella a questo giro se l’è presa con il bacio tra Sophie e Gianmaria e il balletto di Alex, Soleil e Giacomo Urtis.

“Ragazzi ma li avete visti? Parlo del siparietto osceno tra Alex, Soleil e Giacomo. Appena escono magari si faranno la loro cosa di gruppo, ma non possono aspettare e non mostrarcela magari? Davvero vogliono far durare questo schifo di programma fino a marzo? A me spiace ma sono gli stessi protagonisti ad averlo reso uno schifo di programma. Guardate questa ragazzina. Ma un minimo di pudore? Manco fosse amore. Poi mi fanno ridere le mamme, i parenti che entrano e dicono ‘Siamo fieri di te’. Consiglio agli autori di cambiare il nome del programma, ‘Il Grande Bordello’. Perché di questo si tratta cari miei. Pur di far parlare di sé alcuni di questi concorrenti venderebbero le madri. Che gentaglia”.

Mio Dio che esagerazione. Non oso immaginare cosa direbbe la madre badessa se vedesse i Big Brother di tutto il mondo (molto più espliciti del GF), oppure certi programmi di MTV.



Karina Cascella: “Non sono bigotta”.

“Leggendo i vostri messaggi vedo che siete quasi tutti d’accordo con me e avete il mio stesso pensiero. Qualcuno invece parla di bigottismo. Nessuno di noi è un santo, me compresa. Però c’è una parola a molte persone sconosciuta ed è ‘pudore’. Parlo di senso di protezione verso i nostri sentimenti più privati. Cose che non dovrebbero essere spiattellate a favor di telecamera o peggio ancora soltanto perché si è sotto effetto dell’alcol. Ed è folle che ci sia in questo momento gente che guarda un programma del genere”.

Ma Karina cascella esattamente che programmi di cultura fa? No perché da come parla sembra aver dimenticato di essere nota solo perché è una gallina da allottò televisivo #gfvip https://t.co/40SqRC3bVI — Il regno di Soleil (@regno_disoleil) December 6, 2021

Potrei scrivere molte cose, ma mi astengo,questo post di Karina Cascella ( e già ho detto tutto) è imbarazzante. #Gfvip https://t.co/s6Pp8mEPPP — E_M (@XX83106877) December 6, 2021

Quando l’ex opinionista voleva partecipare allo “schifo di programma”.

Limoni, tradimenti e movimenti strani nelle camere ci sono sempre stati nei vari GF e GF Vip, eppure lo scorso gennaio Karina Cascella ha dichiarato: “Io piuttosto sarei stata perfetta nel ruolo di Antonella Elia, lo dico in tutta onestà. Penso che ognuno debba fare quello per cui è portato. A me non piace nemmeno Pupo. Che faccia il cantante e non l’opinionista. I suoi interventi sono fuori tempo e nessuno ride alle sue battute“.