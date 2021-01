Karina Cascella ha detto NO ad Ilary Blasi che la voleva nel cast dei naufraghi della prossima edizione de L’Isola dei Famosi. Un ‘no’, l’ennesimo, che Karina Cascella dà ai reality show dopo aver partecipato con estremo successo (vincendo!) alla terza edizione de La Talpa di Paola Perego del 2008.

A raccontare l’aneddoto è stata proprio lei ai microfoni di Casa Chi, come riportato da Giornalettismo.

“Ho rifiutato l’Isola dei Famosi. Non riuscirei a star lontana da mia figlia per troppo tempo. Non giudico le altre madri che lo fanno, sia chiaro. Ma io non riuscirei. Il mio sogno sarebbe fare l’opinionista del programma. Potrei di certo dar di più rispetto a quello che vedo per esempio con Antonella Elia al GF Vip. A L’Isola dei Famosi per farmi dire no, ho detto: ‘Beh se avete un milione di euro, accetto’. Ovviamente l’ho detto in modo ironico. Sapevo già la risposta”.

Karina Cascella, il NO ad Ilary Blasi

Non è la prima volta che propongono a Karina Cascella di partecipare ad un reality (nel corso di questi ultimi anni l’hanno sempre voluta sia al Grande Fratello Vip che a L’Isola dei Famosi), purtroppo però lei risponde sempre “concorrente no, opinionista sì”, non capendo che fra le regole non scritte della televisione di oggi c’è proprio quella che, se non hai un nome di punta, per diventare opinionista devi proprio passare da un reality.

Cristiano Malgioglio e Simona Izzo sono diventati opinionisti del Grande Fratello dopo aver partecipato alla versione Vip, così come Antonella Elia che nell’arco di un anno è passata da concorrente a commentatrice. Alla lista ci devo aggiungere anche Daniele Bossari che dopo aver vinto il GF Vip è diventato opinionista de L’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi. Teoria confermata dal desiderio di Ilary Blasi di avere nel team dei propri opinionisti proprio Tommaso Zorzi, attuale gieffino di Signorini.

Insomma, è inutile continuare a rispondere “concorrente no, opinionista sì”: prima di giudicare gli altri, Karina dovrebbe lasciarsi giudicare.