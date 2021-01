Il confronto tra Antonella Elia e Samantha De Grenet non è piaciuto proprio a tutti, soprattutto per le parole dell’opinionista, che hanno fatto piangere la concorrente. Tra quelli che non hanno apprezzato lo scontro c’è anche Karina Cascella, che di ‘opinionisti’ se ne intende.

L’ex volto di Uomini e Donne si è scagliato contro Antonella Elia, ma non ha riservato belle parole nemmeno per Pupo e Samantha De Grenet.

“Ho avuto la sfortuna di vedere per caso questo video. Posso solo dire che la pochezza e la bassezza di questa conversazione sono al dir poco imbarazzanti. Entrambe per diversi motivi non hanno la mia stima e vedere gli insulti l’una per l’altra in prima serata è penoso. Dico solo che è vergognoso.

Ragazzi è scioccante quello che si sono dette Antonella Elia e Samantha De Grenet ieri. Veramente scioccante. Samantha che si preoccupava di suo figlio a casa, beh penso che in questo momento non sia assolutamente contento di aver assistito ad uno scempio del genere. Antonella Elia da opinionista che le dice ‘str***za’, ‘borgatara’, ‘stai cedendo al peso dell’età’, ‘sei ingrassata’, ‘ti strapperei riccio per riccio’. Ma io dico, ma si fanno tante battaglie nella trasmissione stessa, come ad esempio contro le bestemmie o i commenti di Balotelli e poi queste battaglie non si fanno per questi siparietti?

Vi parla una che non si vanta di quello che ha fatto a 20 anni a Uomini e Donne. Ma comunque non ho mai detto le cose di Antonella Elia. Stuzzicavo le ragazze le prendevo in giro per i vestiti, ma non mi piaccio, non vado fiera di quello che dicevo a 20 anni. Una donna dell’età dell’Elia da opinionista non può offendere una concorrente. Brava opinionista lei? Tra lei e Pupo non saprei, ma penso che siano osceni. In una parola direi che questo sono”.