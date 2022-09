Karina Cascella attacca Elenoire Ferruzzi: “Perché trans può fare tutto. Strumentalizza il suo orientamento”

Negli ultimi due giorni le quote di Elenoire Ferruzzi sono al ribasso, dopo che ha rivelato la sua cotta per Luca Salatino e soprattutto quando si è detta certa di essere ricambiata. Tra i tanti che hanno criticato la gieffina c’è anche un’ex opinionista. Karina Cascella ha dichiarato che se la vippona fosse stata una ragazza etero sarebbe stata massacrata per averci provato con un uomo fidanzato (basta fare un giro su Twitter e Facebook per vedere che Elenoire Ferruzzi è stata attaccata pesantemente anche se trans e giustamente aggiungerei).

Che la Ferruzzi stia sbagliando nell’atteggiamento con Luca è chiaro a tutti, ma Karina Cascella è riuscita a risultare inopportuna e a passare dalla parte del torto anche criticando un comportamento oggettivamente sbagliato. Complimenti non era una missione facile.

“Elenoire Ferruzzi? prima del GF mai vista“.

“Dirò la prima cosa su questo GF Vip e la dico perché mi fa veramente girare le scatole in un modo che non potete immaginare. Luca, un ragazzo ingenuo e che non conosce per niente bene certi meccanismi, viene messo in mezzo in questo modo, beh mi pare di vederlo nella fossa dei leoni. – riportano Isa e Chia – In merito al film che si è fatta da sola la signora Ferruzzi ( che prima del GF non avevo mai visto, vabbè), trovo la messa in scena al quanto ridicola. Uno, perché il fatto che sia trans non le dà diritto di provarci con un ragazzo fidanzato, che se l’avesse fatto una ragazza etero a quest’ora l’avrebbero già crocifissa…. moralismo finto ai massimi livelli. Due perché lei sta strumentalizzando il suo orientamento sessuale, cercando di passare da vittima ogni volta”.

Ma quale di quale orientamento parla la signora? Elenoire è una donna trans a cui piacciono gli uomini! Negli anni ho detto decine di volte quanto avrei voluto Karina Cascella come opinionista del GF Vip e dopo le sue affermazioni allucinanti (e da Medioevo) sul triangolo Alex, Soleil e Delia e sul vaccino anti Covid ho cambiato idea. Questi suoi post confermano quanto sbagliassi in passato a giudicarla perfetta per fare l’opinionista di un reality. Mi pento, scusatemi.



Il film che si è fatta Elenoire su Luca: #GFVip pic.twitter.com/84ewovnZcu — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 23, 2022

Karina Cascella: “Stanca di chi usa il proprio orientamento”.

“Luca non ha fatto altro che ridere e scherzare, anche un cieco avrebbe capito che non c’era nessun secondo fine. Ma visto che vuole essere compatita, allora esce fuori con frasi tipo ‘Sono fatta di carni anche io e posso avere delle attrazioni’. Bene, sappiamo tutti che sei come gli altri, non c’é bisogno di ribadirlo e se lo ribadisci, sei tu stessa che sottolinei una diversità. E dico queste cose perché sono stufa di vedere gente che sfrutta il proprio orientamento sessuale per poter fare ciò che vogliono o peggio, passare da vittime“.

Qualcuno dica all’ex opinionista Karina Cascella che – purtroppo – chi ha un orientamento diverso dal suo è vittima nel quotidiano, senza bisogno di sfruttare la propria natura. E poi suggerisco all’ex opinionista di informarsi sulla differenza tra orientamento sessuale e identità di genere.