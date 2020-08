Karina Cascella non è certo famosa per essere una che non le manda a dire ed infatti oggi pomeriggio – complice una giornata di pioggia – ha deciso di rispondere ad un po’ di domande dei fan fra gossip e aneddoti televisivi.

In merito al Grande Fratello Vip, la Cascella ha ribadito di voler fare l’opinionista, ruolo quest’anno affidato ad Antonella Elia:

“Penso che io al posto di Antonella sarei stata sicuramente meglio. Ho tanti difetti, lo so, ma so bene quali sono i miei pregi. Sono perfetta per un ruolo del genere. Sembro sfacciata ma è ciò che penso. Prima o poi qualcuno lo capirà. E se così non dovesse essere amen, dirò sempre la mia in un modo o nell’altro”.

Questo non è il primo anno che Karina Cascella si propone nel ruolo di opinionista, anche se (purtroppo) vuole raggiungere quella poltrona senza passare da concorrente.

“Ho una bambina di cui occuparmi. Il suo papà lavora in giro per il mondo, non ho i genitori, i nonni paterni vivono lontano. E io non lascerei mai mia figlia per fare un reality”.

Successivamente ha parlato delle sue due madrine televisive, Barbara d’Urso e Maria De Filippi:

Ed infine un commento (immancabile) sul nuovo lifting di Gemma Galgani: