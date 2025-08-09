Karima incanta Ispica con il suo omaggio ai grandi autori

La musica continua a essere una voce vibrante nel panorama estivo italiano. Quest’anno, l’artista toscana Karima si esibirà a Ispica, portando il suo nuovo progetto musicale in piazza Unità d’Italia il 15 agosto, con inizio fissato per le 22:00.

Il concerto presenta il disco “Karima Canta Autori”, rilasciato a maggio, un tributo ai grandi cantautori italiani. Con questo album, Karima offre interpretazioni personali di brani iconici di artisti del calibro di Lucio Dalla, Pino Daniele e Fabrizio De André, cercando di coniugare l’eleganza della musica italiana con un’interpretazione energica e appassionata.

L’evento, sostenuto dal Libero Consorzio di Ragusa e dal Comune di Ispica, è organizzato da Georgia Lo Faro Eventi in collaborazione con Asc Production. Karima sarà accompagnata sul palco da un ensemble di musicisti: Pietro Frassi al pianoforte, Gabriele Evangelista al contrabbasso e Bernardo Guerra alla batteria.

Karima, livornese e con una carriera artistica che vanta numerose esperienze, ha guadagnato notorietà partecipando a programmi come “Amici” di Maria De Filippi. Con influenze jazz, soul e gospel, la sua voce ha toccato numerosi generi. Il suo curriculum include collaborazioni con artisti internazionali e il Festival di Sanremo nel 2009, oltre a un ruolo da protagonista nel musical “The Bodyguard”.

Grazie all’apprezzamento del pubblico, questo nuovo progetto rappresenta per Karima non solo una sfida, ma anche una realizzazione personale in un repertorio che ha sempre amato.