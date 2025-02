Karim Aga Khan IV e la creazione della Costa Smeralda

Negli anni ’60, la Sardegna iniziò a emergere come meta turistica internazionale, un processo definito “valorizzazione”. La nascita del Consorzio Costa Smeralda fu cruciale per trasformare l’immagine della costa sarda, apportando sia sviluppi economici per il territorio, sia conseguenze negative come la distruzione di ecosistemi preziosi e la proliferazione di insediamenti artificiali. Questi ultimi, spesso isolati dal contesto naturale, erano principalmente destinati a una clientela benestante. L’Aga Khan, insieme ad altri miliardari, giocò un ruolo fondamentale investendo significative risorse.

Le prime immagini dei turisti facoltosi provenienti da Paesi stranieri, attratti dalla bellezza del mare sardo, contribuirono a creare una nuova identità della regione. Tuttavia, il rapporto con i pastori locali si rivelò complesso, segno dei cambiamenti socio-economici in atto. La realizzazione del primo albergo rappresenta un momento significativo in questo processo di trasformazione. Inoltre, alcuni cinegiornali dell’epoca documentano questi eventi, custodendo una parte della storia di quel periodo cruciale per la Sardegna e il suo sviluppo turistico. Queste pellicole non solo mostrano l’arrivo dei turisti, ma catturano anche gli impatti socio-culturali e ambientali derivanti da tale valorizzazione turistica, evidenziando il dualismo tra opportunità economica e protezione dell’identità locale e dell’ambiente. In conclusione, gli anni ’60 segnarono l’inizio di una nuova era per la Sardegna, con il turismo che divenne un fattore chiave per l’economia locale, ma anche una sfida per la sua sostenibilità.