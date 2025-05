KARAN AUJLA: Concerto a Milano a Settembre – Dettagli e Biglietti

Karan Aujla arriverà in Italia per un concerto il 2 settembre 2025 al Fabrique di Milano. Il noto artista Punjabi ha appena collaborato con i OneRepublic per il singolo “Tell Me”, uscito il 27 febbraio e prodotto da Ikky. Nel 2024, è stato l’artista Punjabi più ascoltato su Spotify a livello globale. Il suo ultimo album, Making Memories, ha superato i 2 miliardi di stream, culminando in un tour mondiale sold-out che ha attratto oltre 500.000 persone.

La storia di Aujla, che è passato dall’ambiente rurale del Punjab alla vetta dell’industria musicale, testimonia il suo talento unico che mescola folk punjabi, hip-hop e R&B. Album come B.T.F.U e Making Memories hanno consolidato la sua presenza internazionale. Making Memories, pubblicato nel 2023, ha generato un enorme successo di streaming e lo ha avvicinato ai suoi fan in tutto il mondo. Inoltre, la sua influenza ha raggiunto anche Bollywood: la canzone “Tauba Tauba” è stata inserita nel film Bad Newz, diventando rapidamente un successo nazionale in India.

Karan Aujla ha ricevuto riconoscimenti prestigiosi, tra cui il TikTok JUNO Fan Choice Award nel 2024, diventando il primo artista dell’Asia meridionale a vincere questo premio. Nel 2025, ha già avuto diverse nomination ai JUNO Award, tra cui quella per il singolo dell’anno “Winning Speech”. La collaborazione con i OneRepublic rappresenta un ulteriore passo nella sua carriera in continua ascesa.

INFO & BIGLIETTI: MARTEDÌ 2 SETTEMBRE 2025 | MILANO @ FABRIQUE.