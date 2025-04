KAPPA FUTURFESTIVAL: L’Evento di Innovazione a Milano presso la Triennale

A pochi mesi dal Kappa FuturFestival, in programma dal 4 al 6 luglio al Parco Dora di Torino, Milano ospiterà il 15 maggio “Road to Kappa FuturFestival 2025 Vol.1” presso il nuovo spazio Voce e il giardino della Triennale. Durante questo evento, sarà presentato in anteprima il progetto Kosmo, un’iniziativa artistica che unisce produttori leggendari, artisti d’avanguardia e nuovi talenti in un contesto innovativo.

Dalle 18:00 all’1:00, si esibiranno diversi DJ, tra cui Kai Alcé, musicista di Detroit, accompagnato da Volcov, esperto del circuito deep e soul. Si aggiungeranno D’Monk, figura di spicco della nuova scena UK, Drums and Chants, storico resident di KFF, Lord Tusk, influente nella scena underground, e Acidgigi, DJ milanese. Il tutto sarà arricchito da un’opera dell’artista visiva Marinella Senatore, che rafforzerà il legame tra musica e arte.

L’evento sarà seguito da un secondo appuntamento, “Road to Kappa FuturFestival 2025 Vol.2”, previsto per il 5 giugno.

La line-up dell’evento include:

Voce Giardino 18:00 – 19:00 Drums and Chants 19:00 – 20:30 Lord Tusk Live DJ set 20:30 – 21:20 D’Monk 21:20 – 23:00 Acidgigi

Voce 21:00 – 01:00 Volcov vs Kai Alcé



I biglietti possono essere acquistati in diverse tariffe sul sito triennale.org.