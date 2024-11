KAPPA FUTURFESTIVAL: Acquista Ora i Biglietti per l’Edizione 2025!

Da oggi, martedì 26 novembre alle ore 15:00, sono in vendita i biglietti per la dodicesima edizione del Kappa FuturFestival, uno dei festival di musica elettronica più noti a livello mondiale, che si svolgerà al Parco Dora di Torino dal 4 al 6 luglio 2025, dalle 12:00 a mezzanotte. I biglietti, disponibili per un periodo limitato, sono offerti a prezzi promozionali in diverse opzioni:

– GA (General Admission) 3-Day Pass: € 190 + fee

– VIP 3-Day Pass: € 490 + fee

– Gold 3-Day Pass: € 1.350 + fee

– Art & Techno 3-Day Pass: € 3.000 + fee

In aggiunta, i residenti di Torino possono usufruire di uno sconto del 15% registrandosi sul sito ufficiale del festival (https://www.kappafuturfestival.it/) per ricevere un codice promozionale.

Per coloro che desiderano vivere l’evento con maggiore comfort, sono disponibili i biglietti VIP, che offrono contenuti esclusivi come ingresso dedicato, accesso a terrazze VIP, lounge riservate con bar e ristorante premium, oltre a servizi come parcheggio, guardaroba e toilettes per rendere l’esperienza più piacevole.

Il pacchetto Gold include ulteriori vantaggi, come l’accesso gratuito agli eventi collaterali, trasporti dedicati e la possibilità di avvicinarsi al palco principale per vedere gli artisti. Il pacchetto più esclusivo, l’Art & Techno Experience, offre un caleidoscopio di esperienze che uniscono musica, arte e gastronomia a Torino. Comprende sistemazione in hotel a 5 stelle, pasti gourmet, visite a gallerie d’arte e studi, tutto guidato da professionisti, oltre a transfer dedicati e accesso al palco principale.

Per ulteriori informazioni, il sito ufficiale e i profili social del festival sono disponibili all’indirizzo web e sui canali social come Instagram e Twitter. Il Kappa FuturFestival promette di essere un evento imperdibile per gli amanti della musica elettronica e della cultura contemporanea, unendo artisti di fama internazionale e un’atmosfera unica nel cuore di Torino.