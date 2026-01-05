12.7 C
Roma
lunedì – 5 Gennaio 2026
Musica

Kappa FuturFestival a Torino

Da stranotizie
Kappa FuturFestival a Torino

La XIII edizione del Kappa FuturFestival, il più grande festival di musica elettronica open in Italia, si terrà al Parco Dora di Torino dal 3 al 5 luglio. La lineup del festival include artisti come Amelie Lens, Charlotte De Witte, Michael Bibi, Sebastian Ingrosso, Sven Väth e molti altri. Il festival presenterà anche diversi back-to-back, come quello di Ben Klock e Marcel Dettmann, e altri tra cui Adiel e Quest, Paco Osuna e Nicole Moudaber, e Dyen e Shlømo.

La XIII edizione del Kappa FuturFestival si svolgerà all’interno del Parco Dora di Torino, un paesaggio unico che combina tracce dell’industria con natura, arte e cultura contemporanea. Il festival ha anche debuttato sul grande schermo con il cortometraggio “FuturFestival – L’Arca del Dora”, diretto da Eleonora Danco e Marco Tecce, che apre con la domanda “Quale parte del tuo corpo è techno?” e introduce lo spettatore nel vortice sensoriale del festival. I biglietti per l’evento sono già disponibili sul sito ufficiale del festival.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Sperimentazione animale in Italia
Articolo successivo
AI rivoluziona le pulizie domestiche in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.