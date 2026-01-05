Kappa FuturFestival a Torino

La XIII edizione del Kappa FuturFestival, il più grande festival di musica elettronica open in Italia, si terrà al Parco Dora di Torino dal 3 al 5 luglio. La lineup del festival include artisti come Amelie Lens, Charlotte De Witte, Michael Bibi, Sebastian Ingrosso, Sven Väth e molti altri. Il festival presenterà anche diversi back-to-back, come quello di Ben Klock e Marcel Dettmann, e altri tra cui Adiel e Quest, Paco Osuna e Nicole Moudaber, e Dyen e Shlømo.

La XIII edizione del Kappa FuturFestival si svolgerà all’interno del Parco Dora di Torino, un paesaggio unico che combina tracce dell’industria con natura, arte e cultura contemporanea. Il festival ha anche debuttato sul grande schermo con il cortometraggio “FuturFestival – L’Arca del Dora”, diretto da Eleonora Danco e Marco Tecce, che apre con la domanda “Quale parte del tuo corpo è techno?” e introduce lo spettatore nel vortice sensoriale del festival. I biglietti per l’evento sono già disponibili sul sito ufficiale del festival.