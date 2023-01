Kappa FuturFestival 2023: line up e programma

Kappa FuturFestival 2023: il programma e i dettagli sulla line up della decima edizione del festival dedicata alla musica elettronica.

Grande anniversario per Kappa FuturFestival. La manifestazione dedicata alla musica elettronica e alle arti digitali, tra le più importanti a livello europeo, torna a Torino per la decima edizione in questo 2023. Una festa spettacolare che verrà celebrata con la partecipazione di alcuni dei dj più importanti al mondo, come rivelato dalla prima tranche della line up, rivelata in questi giorni. Scopriamo insieme tutti i dettagli già confermati dagli organizzatori.

Kappa FuturFestival 2023: gli headliner nella line up

Il grande evento dedicato alla musica elettronica e alle arti digitali si svolgerà al Parco Doria di Torino per tre giorni all’inizio dell’estate 2023, dal 30 giugno al 2 luglio. Dopo il successo dello scorso anno, con oltre 85mila persone presenti e provenienti da 105 nazioni diverse, anche in questa edizione il successo è assicurato, grazie anche alla presenza di alcuni headliner di altissimo livello.

Kappa FuturFestival

Ci sarà ad esempio il ritorno in Italia di Diplo, star mondiale dell’EDM, a Torino per l’unica data italiana sia da solista che in collaborazione con Maceo Plex e con il supergruppo Major Lazer. Presenti in tabellone anche altri grandissimi nomi, come quelli del trio svedese Swedish House Mafia, vere leggende viventi della musica elettronica.

Il programma del Kappa FuturFestival

Tra i tanti grandi nomi presenti nell’edizione 2023 della rassegna compaiono poi anche Carl Cox, Carl Craig, Enrico Sangiuliano, Ricardo Villalobos, Enzo Siragusa, Fatboy Slim e molti altri ancora. Ma le sorprese non finiscono qui. Altre star della musica verranno svelate infatti nelle prossime settimane.

Per quanto riguarda il programma, sono stati già rivelati i primi dettagli. Sappiamo ad esempio che il 30 giugno ci sarà spazio, tra gli altri, per Major Lazer e Swedish House Mafia. Il 1° luglio toccherà a Diplo, Fatboy Slim, Carl Craig e tanti altri grandi artisti, mentre il 2 luglio Carl Cox, Chris Liebing e alcuni grandi nomi ancora da svelare. Di seguito il post con l’annuncio del tabellone: