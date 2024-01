Kanye West si è tolto tutti i denti e li ha sostituiti con lastre di titanio: “Operazione da quasi 1 milione di Dollari”

Nuovo anno, nuovo colpo di testa di Kanye West. Questa volta il rapper americano si è fatto rimuovre tutti i denti, per diventare una sorta di vampiro robot. Il cantante di Flashing Lights si è fatto impiantare delle protesi affilate in titanio, per un costo totale che si aggira sugli 800.000€.

“Si tratta di lastre più costose dei diamanti. – ha fatto sapere il Daily Mail – L’operazione è costosissima e grazie alle nostre fonti possiamo dirvi quanto costa. L’impianto è un nuovo modello unico per il musicista, con un costo totale che si aggira intorno agli 850/900.000 dollari. La nuova protesi della star è stata modellata dal dottor Thomas Connelly a Beverly Hills insieme a Naoki Hayashi, famoso odontotecnico”.

Ma questo non ha nessuno che gli vuole bene?

