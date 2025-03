Kanye West scrive cose disgustose su Beyoncé e Jay Z: “Maledetti”

Gli MTV Video Music Awards ricordano un controverso incidente in cui Kanye West si oppose alla vittoria di Taylor Swift, ritenendo che il premio dovesse andare a Beyoncé. Da allora, la relazione tra Kanye e Jay Z si è deteriorata; Kanye ha accusato Jay Z di minacce legate agli MTV Awards, affermando che Beyoncé non si esibisce ai VMA senza un premio. Ha persino esortato Jay Z a non inviare “killer” contro di lui, chiedendogli di parlare da uomo a uomo.

Recentemente, Kanye ha continuato a suscitare scandali, attaccando non solo Jay Z e Beyoncé, ma anche i loro figli. In un tweet offensivo, ha messo in dubbio la condizione dei loro bambini, facendo riferimento a “ritardi” e parlando dell’inseminazione artificiale. Questo tweet, però, è stato rimosso poco dopo e Kanye ha spiegato che lo ha fatto per evitare di essere espulso da Twitter, ma non per un senso di moralità. Ha espresso frustrazione nei confronti delle celebrità, incluso Jay Z e Beyoncé, usando linguaggio volgare.

Il comportamento di Kanye solleva preoccupazioni diffuse, considerando che i suoi commenti offensivi e le sue improvvise esplosioni verbali rivelano una necessità urgente di supporto. La sua condotta ha già suscitato grande attenzione e discussione, evidenziando come la situazione stia diventando sempre più seria. Gli esperti e il pubblico si chiedono se Kanye avrà mai la possibilità di ricevere l’aiuto di cui ha chiaramente bisogno.