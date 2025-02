Kanye West rivela la sua autismo: la verità sulla diagnosi errata dopo il nudo di Bianca Censori

Kanye West ha rivelato di essere autistico durante un’intervista per il podcast The Download. La moglie Bianca Censori lo avrebbe indirizzato a un medico che ha negato la sua precedente diagnosi di disturbo bipolare. Nel 2019, West aveva dichiarato di soffrire di disturbo bipolare, confermato in seguito dall’ex moglie Kim Kardashian. Secondo Kanye, il nuovo consulto medico ha portato a una migliore comprensione dei suoi comportamenti, alcuni dei quali erano stati criticati in passato. Ad esempio, ha parlato del suo sostegno a Donald Trump, affermando che l’autismo avrebbe influenzato le sue reazioni, come il suo attaccamento al famoso cappello con lo slogan di Trump, nonostante le opposizioni ricevute.

La diagnosi del disturbo bipolare era stata un argomento delicato, con Kim Kardashian che in un appello ai media chiedeva comprensione poiché le azioni di Kanye non sempre riflettevano le sue intenzioni, riferendosi alle sue esternazioni controverse. La coppia Censori-West ha recentemente attirato l’attenzione ai Grammy, dove Bianca ha indossato un outfit di nylon trasparente.

Il medico consultato attualmente avrebbe escluso la presenza di un disturbo bipolare, suggerendo così che la diagnosi precedente potrebbe essere stata errata. Questo porta a interrogarsi sul tema delle diagnosi psicologiche e sull’impatto che queste possono avere sulle vite pubbliche delle celebrità. Nonostante le controversie, Kanye continua a essere una figura di spicco, con la sua vita personale e le sue opinioni al centro dell’attenzione mediatica.