Siamo abituati ai comportamenti sopra le righe di Kanye West, dalla sfuriata ai VMA con Taylor Swift, ai tweet contro Kim Kardashian e la sua famiglia, negli anni il rapper ha più volte avuto atteggiamenti ‘bislacchi’. Questa volta l’artista se l’è presa con una sua collega, Billie Eilish. Ye ha minacciato di non esibirsi al Coachella – che ci sarà dal 15 al 24 aprile – se prima Billie non chiederà scusa a Travis Scott per le sue (presunte) parole riferite orribile incidente capitato lo scorso novembre, quando all’AstroWorld sono m0rte diverse persone e più di 300 sono rimaste ferite.

“Dai Billie, ti vogliamo bene, ma per favore scusati con Travis e con le famiglie delle persone che hanno perso la vita, nessuno voleva che ciò accadesse. Travis non aveva idea di cosa stesse succedendo quando era sul palco ed è rimasto molto ferito da quello che è successo. E sì, Travis sarà con me al Coachella, ma per esibirmi ho bisogno che prima Billie si scusi”.

Praticamente Kanye West minaccia di non esibirsi se Billie non chiederà scusa, per qualcosa che non ha fatto. L’ex marito di Kim infatti si riferisce ad una frase detta dalla Eilish, ma che non era riferita a Travis Scotto. Qualche giorno fa durante un concerto della cantante di Happier Than Ever, un fan si è sentito male e lei ha stoppato lo show: “Portategli un inalatore. Fino a che non staremo tutti bene non andrò avanti“.

Kanye posa il fiasco…



Sì ma anche se fosse così Kanye ha esagerato e sta facendo il clown come sempre perché Billie non deve chiedere scusa a nessuno — fre🩸 (@xmrscarter_) February 10, 2022

Kanye ormai è fuori di testa però c’è da dire che Billie questa poteva risparmiarsela https://t.co/ljifDEFBkp — tesfayano | DV7 🇷🇸 (@exantonymous) February 10, 2022

Billie Eilish risponde a Kanye West.

Poche ore dopo lo strano sfogo di Kanye West, Billie ha commentato il post del rapper smentendo la sua versione dei fatti: “Non ho detto mezza parola su Travisa, ma ho solamente aiutato un mio fan“.