Benvenuti ad una nuova puntata di “Io e la mia ossessione“, questa volta il protagonista è Kanye West. Da quando ha interrotto il discorso di ringraziamento di Taylor Swift ai VMA 2009, il rapper continua a punzecchiare regolarmente la popstar di Lover. Durante l’ultima puntata del podcast di Nick Cannon, Cannon Class, Kanye è tornato a parlare proprio di quando ha fatto ‘il circo’ all’evento di MTV. Il marito di Kim Kardashian ha spiegato che era destino che contestasse la scelta di premiare il video di Taylor, perché Dio ha voluto che fosse in prima fila pronto a salire sul palco per dire la sua verità.

“Se Dio non voleva che corressi sul palco e dicessi che Beyoncé aveva il miglior video, non mi avrebbe fatto sedere in prima fila. Sarei stato seduto in fondo e loro avrebbero dato il premio tranquillamente, evitando di rendere tutto così ridicolo. La verità è che non avevo mai sentito parlare di questa persona prima e invece ‘Single Ladies’ è uno dei più grandi video musicali di tutti i tempi. L’ho fatto da sano, non ero ubriaco come dicevano. Stavo bevendo un po’ di Hennessy solo perché non volevo andare alla premiazione perché era una messinscena”.

Taylor per adesso non ha replicato e probabilmente non lo farà, non ne ha bisogno, Folklore infatti conquisterà la numero 1 della Billboard per la sesta settimana di fila, un risultato pazzesco, che dimostra quanto è amata la popstar (e la sua musica).

“Dio mi ha messo in ginocchio più volte. Adesso ho capito tutto, ho fede. La prima volta che sono stato ricoverato nel 2016 ho iniziato a leggere la Bibbia. Dio ha una chiamata per tutti noi e ci utilizza in modi diversi. Adesso ha chiamato anche me”.

Kanye West tells Nick Cannon he interrupted Taylor Swift’s #VMAs speech because God told him to do it:

“I had never heard of this person before that. ‘Single Ladies’ is one of the greatest videos of all time”

pic.twitter.com/wlSvwgdrbU

— Pop Crave (@PopCrave) September 2, 2020