Kanye West: le shockanti accuse a Jay Z, sempre più legato a Diddy

Negli ultimi giorni, vari siti hanno pubblicato liste di celebrità legate a Diddy e ai suoi festini, tra cui figura il nome di Jay Z, e in alcune anche quello di Beyoncé. Ci sono molti che credono che Jay Z stia per trovarsi in difficoltà legali e si mormora che possa aver già contattato avvocati per divorziare dalla moglie, nel tentativo di proteggerla. Nel frattempo, sui social media, Kanye West sta vivendo una sorta di rinascita, con molti utenti che lo osannano dimenticando i suoi comportamenti controversi del passato. La discussione si è accesa attorno a un discorso tenuto da Kanye nel 2016, durante un concerto, in cui accusava Jay Z di avere persone pronte a mettere a tacere chi osasse criticarlo.

Kanye esprimeva il suo disappunto nei confronti di Beyoncé, dicendo di essersi sentito tradito perché durante i VMA era stato informato che Beyoncé avrebbe vinto il premio per il “Video dell’anno” con “Formation”, anziché il suo video “Famous”. Malgrado le sue critiche, Kanye rimarcava l’importanza di riconoscere il valore di tutti nel settore, affermando che competere per premi non dovrebbe farci perdere di vista chi siamo realmente. Aveva avvertito che la sua ricerca della verità poteva mettere a rischio la sua vita e la sua carriera, e nell’intervento chiedeva a Jay Z di contattarlo, menzionando esplicitamente di non inviare i suoi killer.

Successivamente, dopo questo sfogo, Kanye fu messo sotto osservazione psichiatrica. Nel frattempo, la sua assenza da documenti legali che riguardano Diddy o Jeffrey Epstein ha suscitato commenti nei social, con fan che lo difendono dicendo che, nonostante le etichette di follia, lui non risulta coinvolto in tali situazioni legali.

Il contesto attuale presenta quindi un quadro complesso, con Jay Z sotto scrutinio e Kanye West che, richiamando l’attenzione su di sé, sembra riemergere come figura controversa e provocatoria nell’industria musicale.