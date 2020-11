Kanye West dopo aver visto Donal Trump diventare Presidente degli Stati Uniti d’America ha giustamente pensato che ci fosse spazio per tutti…



…e così quattro anni dopo si è candidato da indipendente in 12 stati americani, prendendo solo 60 mila voti, 10 mila dei quali solo in Mississippi.

La cosa alla Casa Bianca per Kanye West era in mano a Arkansas, Colorado, Idaho, Iowa, Kentucky, Louisiana, Minnesota, Mississippi, Oklahoma, Tennessee, Utah e Vermont e la sconfitta non lo ha certo scoraggiato, dato che ha espresso il desiderio di ricandidarsi anche nel 2024.

La promessa di donare 1 milione di dollari ad ogni donna che sarebbe rimasta incinta, quindi, non lo ha aiutato a fare le scarpe a Joe Biden.

The first vote of my life We are here to serve We pray for every servant leader in the world 🕊 pic.twitter.com/UWSrKslCt1

— ye (@kanyewest) November 3, 2020