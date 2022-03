Siamo abituati alle continue provocazioni di Kanye West, anche per questo non ci siamo troppo stupiti quando il mese scorso ha iniziato a lanciare frecciatine contro il nuovo compagno della sua ex. Dopo le prime shade però il rapper ha esagerato, i suoi post hanno incitato centinaia di fan a minacciare di morte Pete Davidson ed è anche intervenuta Kim Kardashian. Kanye West ha chiesto ai follower di calmarsi, perché di Pete se ne sarebbe occupato lui: “Dopo una richiesta di mia moglie, non fate nulla di fisico a Pete, mi occuperò della situazione da solo tranquilli“. E in effetti di Davidson se n’è occupato davvero. Nel nuovissimo video ‘Eazy‘, Kanye rapisce, fa fuori Pete e poi canta con la sua testa in mano.



Kanye West kidnaps and decapitates Pete Davidson in the disturbing music video for “Eazy.” https://t.co/VDe3MBsfbs — Pop Crave (@PopCrave) March 2, 2022

Kanye West continues to threaten Pete Davidson in his new music video for “Eazy.” pic.twitter.com/rZwFUC4jMR — Pop Crave (@PopCrave) March 2, 2022

Kanye West: Eazy, la traduzione.

Alzerò la musica, sveglierò i vicini

Riceverò quella “vita da delinquente” tatuata attraverso l’ombelico

Ecco come sono nella vita reale, non solo via cavo

“Signor narcisista”, dimmi della mia arroganza

Basta con la consulenza, non negozio con i terapeuti

Dio Sì, vuoi far entrare Dio?

Ma stasera, credo che lascerò vincere il mio orgoglio

Il cugino Dre mi ha mandato delle scritture, mi ha aiutato a vedere la vita meglio

Abbiamo il miglior divorzio di sempre

Se andiamo in tribunale, andremo in tribunale insieme

Infatti, vieni a prendere tua sorella, andiamo insieme da Kourt

Oggi ho guardato quattro bambini per circa cinque ore

Indosso questi stivali Yeezy ovunque, anche sotto la doccia oggi

Ho amore per le tate, ma la vera famiglia è meglio

Le telecamere guardano i bambini, smettetela di prendervi il merito

Papà non affidatario, ho comprato la casa accanto

Per cosa pensi che senso abbia essere davvero ricchi?

Quando gli dai tutto, vogliono solo di più

Boujee e indisciplinati, avete tutti bisogno di fare dei lavoretti

Ragazzi ricchi, questa non è la casa della tua mamma

Sali sulle spalle di tuo fratello, tira fuori quel ramen migliore

Dio mi ha salvato da quell’incidente

Così posso prendere a calci il c**o a Pete Davidson (chi?)

So che gli Illuminati sono pazzi

Questo che due Bugatti sono ricchi

Questo che “Dio ha fatto questo”

Solo Dio ha fatto questo