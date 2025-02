Kanye West e Bianca Censori si sono svelati da soli

Domenica scorsa, Bianca Censori e Kanye West hanno sorpreso tutti sul red carpet dei Grammy Awards, presentandosi con look total black. La modella ha però scioccato il pubblico togliendosi il pellicciotto e rimanendo quasi completamente svestita, suscitando l’attenzione dei fotografi. Dopo pochi minuti di sfilata, la coppia ha lasciato l’evento, accompagnata dalla sicurezza, sebbene non ci siano state conferme ufficiali in merito. Si è poi scoperto che l’apparizione aveva un obiettivo preciso.

Kanye West ha rivelato su Instagram che il look di Bianca era stato studiato per far discutere e mettere in ombra i Grammy Awards: “Per chiarezza, voglio dirvi che mia moglie è la persona più cercata su Google del pianeta Terra. L’interesse globale per lei ha superato quello dello show. Abbiamo battuto i Grammy”. Questo ha confermato le speculazioni sull’intento provocatorio della loro presenza.

Silvana Giacobini, durante una trasmissione, ha commentato dicendo che, anche se Bianca fosse complice delle manovre di Kanye, rimarrebbe comunque una vittima di una manipolazione da parte di un narcisista patologico. Ha sottolineato che molte donne hanno già compreso e si sono allontanate dalle sue manipolazioni. Secondo Giacobini, la situazione rappresenta una mercificazione del corpo femminile, paragonando la sua esposizione a quella dei prigionieri privati dei propri indumenti. La discussione ha acceso riflessioni su dinamiche relazionali unhealthy e sul potere dell’immagine nel contesto sociale attuale.